10 лет за ДТП: на Буковине пьяная водитель насмерть сбила мужчину и скрылась с места ДТП

В Черновицкой области женщина, которая в нетрезвом состоянии совершила дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом и уехала с места происшествия, предстанет перед судом

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает RegioNews.

Как сообщает областной отдел полиции, трагедия произошла 28 июля текущего года в селе Оршевцы Черновицкого района. Правоохранители установили, что 30-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения, сбила 55-летнего односельчанина, который ехал на велосипеде, оборудованном световозвращающими элементами.

После аварии женщина не убедилась, нуждается ли мужчина в помощи, не вызвала медиков, а сразу уехала с места происшествия, оставив потерпевшего в опасности.

По информации правоохранителей, велосипедист получил многочисленные телесные повреждения и скончался на месте происшествия. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть мужчины наступила от многочисленных травм, полученных в результате ДТП.

При этом, возвращаясь к месту наезда на велосипедиста, через некоторое время, женщина совершила еще одно ДТП без пострадавших. По этому факту в отношении нее полицейские составили административные материалы. Кроме того, все время в салоне автомобиля находился ее малолетний ребенок.

В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в отношении водителя в суд. Ей инкриминируют совершение уголовных правонарушений по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, суд в Черновицкой области вынес приговор действующему депутату Сокирянского городского совета, весной этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии. В той аварии погибла женщина, которая двигалась навстречу автомобилю на велосипеде, на котором находились элементы, отражающие свет.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что депутат на иждивении имеет двоих малолетних детей и мать с инвалидностью II группы. Взяв это в известность, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 289 тысяч грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.