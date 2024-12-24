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24 грудня 2024, 04:15

Алкоголь у 10 разів перевищував норму: на Буковині затримали п'яного 18-річного водія

24 грудня 2024, 04:15
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фото: поліція
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Патрульні поліцейські затримали у Чернівецькій області нетверезого водія, рівень алкоголю у крові якого перевищував допустиму норму у понад 10 разів.

Про це повідомляє патрульна поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Порушника затримали вночі 23 грудня на трасі Н-03 Житомир — Чернівці. 18-річний хлопець перебував за кермом автомобіля ВАЗ та порушив правила дорожнього руху.

Спілкуючись з чоловіком, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Юнак пройшов огляд на місці зупинки. За результатами обстеження з'ясувалося, що у крові порушника 2,13 проміле, що у 10 разів вище норми.

На водія винесли постанову за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування та склали протокол за керування у стані спʼяніння.

Нагадаємо, раніше у Черкасах суд п'яному водієві винесли постанову про заборону кермування автомобілем, а також склали ще шість адмінпротоколів про порушення.

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