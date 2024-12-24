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24 декабря 2024, 04:15

Алкоголь в 10 раз превышал норму: на Буковине задержали пьяного 18-летнего водителя

24 декабря 2024, 04:15
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фото: полиция
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Патрульные полицейские задержали в Черновицкой области нетрезвого водителя, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму более чем в 10 раз.

Об этом сообщает патрульная полиция Черновицкой области, передает RegioNews .

Нарушителя задержали ночью 23 декабря на трассе Н-03 Житомир-Черновцы. 18-летний парень находился за рулем автомобиля ВАЗ и нарушил правила дорожного движения.

Общаясь с мужчиной, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Юноша прошел осмотр на месте остановки. По результатам обследования выяснилось, что в крови нарушителя 2,13 промилле, что в 10 раз выше нормы.

На водителя вынесено постановление за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и составили протокол за вождение в состоянии опьянения.

Напомним, ранее в Черкассах суд пьяному водителю вынесли постановление о запрете вождения, а также составили еще шесть админпротоколов о нарушении.

патрульная полиция нарушение Черновицкая область пьяный водитель
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