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31 жовтня 2024, 13:20

В одному з українських університетів заборонили використовувати Telegram

31 жовтня 2024, 13:20
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фото: jta.com.ua
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вирішив заборонити використовувати месенджер Telegram на території навчального закладу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Молодий буковинець".

Таким чином університет виконує рекомендації Міністерства освіти і науки України.

У Чернівецькому нацуніверситеті вирішили заборонити передавати інформацію, пов’язану з роботою університету, та здійснювати службову комунікацію через месенджер Telegram. Також заборонено встановлення Telegram та комп'ютерах, які застосовуються працівниками закладу для роботи.

Також було ухвалено рішення припинити використання службових облікових записів Telegram (каналів, ботів тощо) та видалити посилання на них з вебсайту і соцмереж університету.

На території університету будуть запроваджені технічні заходи для обмеження доступу до месенджера.

Наголошується, що нововведення стосується службових осіб університету, а також викладачів. Студентам користування Telegram не забороняється. Однак, якщо хтось захоче скористатися Telegram через університетську інтернет-мережу, доступ до месенджера автоматично блокуватиметься для всіх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях.

В РНБО пояснили, що рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) щодо обмеження використання месенджера Telegram не стосується офіційних Telegram-каналів органів держвлади.

Також повідомлялося, що у Полтавській обласній раді планує розглянути на сесії питання про заборону месенджера Telegram на території регіону. Також Львівська обласна військова адміністрація заборонила використання російського месенджера Telegram на службових пристроях.

месенджер Telegram университет Чернівецька область
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