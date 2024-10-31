В одном из украинских университетов запретили использовать Telegram

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Молодой буковинец".

Таким образом, университет выполняет рекомендации Министерства образования и науки Украины.

В Черновицком национальном университете решили запретить передавать информацию, связанную с работой университета, и осуществлять служебную коммуникацию через мессенджер Telegram. Также запрещена установка Telegram на компьютерах, применяемых работниками заведения для работы.

Также было принято решение прекратить использование служебных аккаунтов Telegram (каналов, ботов и т.п.) и удалить ссылки на них с вебсайта и соцсетей университета.

На территории университета будут введены технические меры по ограничению доступа к мессенджеру.

Подчеркивается, что нововведение касается должностных лиц университета, а также преподавателей. Студентам использование Telegram не запрещается. Однако если кто-то захочет воспользоваться Telegram через университетскую интернет-сеть, доступ к мессенджеру автоматически будет блокироваться для всех.

Напомним, ранее сообщалось, что военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах.

В СНБО объяснили, что решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) об ограничении использования мессенджера Telegram не касается официальных Telegram-каналов органов госвласти.

Также сообщалось, что в Полтавском областном совете планируется рассмотреть на сессии вопрос о запрете мессенджера Telegram на территории региона. Также Львовская областная военная администрация запретила использование российского мессенджера Telegram на служебных устройствах.