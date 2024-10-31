В одном из украинских университетов запретили использовать Telegram
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича решил запретить использование мессенджера Telegram на территории учебного заведения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Молодой буковинец".
Таким образом, университет выполняет рекомендации Министерства образования и науки Украины.
В Черновицком национальном университете решили запретить передавать информацию, связанную с работой университета, и осуществлять служебную коммуникацию через мессенджер Telegram. Также запрещена установка Telegram на компьютерах, применяемых работниками заведения для работы.
Также было принято решение прекратить использование служебных аккаунтов Telegram (каналов, ботов и т.п.) и удалить ссылки на них с вебсайта и соцсетей университета.
На территории университета будут введены технические меры по ограничению доступа к мессенджеру.
Подчеркивается, что нововведение касается должностных лиц университета, а также преподавателей. Студентам использование Telegram не запрещается. Однако если кто-то захочет воспользоваться Telegram через университетскую интернет-сеть, доступ к мессенджеру автоматически будет блокироваться для всех.
Напомним, ранее сообщалось, что военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах.
В СНБО объяснили, что решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) об ограничении использования мессенджера Telegram не касается официальных Telegram-каналов органов госвласти.
Также сообщалось, что в Полтавском областном совете планируется рассмотреть на сессии вопрос о запрете мессенджера Telegram на территории региона. Также Львовская областная военная администрация запретила использование российского мессенджера Telegram на служебных устройствах.