18:52  08 жовтня
З'явилися супутникові знімки потужної пожежі на нафтобазі окупантів у Феодосії
20:52  08 жовтня
Жителю Києва, який вдарив собаку на вулиці, загрожує в'язниця
18:03  08 жовтня
Зварювальник на Закарпатті вирізав дірку у мості та втік через неї до Угорщини, — ЗМІ
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2024, 15:25

Влада Полтавщини розгляне рішення про заборону Telegram

08 жовтня 2024, 15:25
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/rnbou
Читайте также
на русском языке

У Полтавській обласній раді планує розглянути на сесії питання про заборону месенджера Telegram на території регіону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Зміст".

Плани заблокувати Telegram на Полтавщині обговорювалися під час засідання депутатської комісії з питань регламенту. Депутатська комісія розглянула питання "Про заборону використання Telegram".

Під час дискусії йшлося, що сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі, тому існує ризик передачі інформації в Росію. А один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.

Беручи до уваги розʼяснення спецслужб України щодо Telegram, депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер на Полтавщині. Це питання має розглянути Полтавська обласна рада на сесійному засіданні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях.

В РНБО пояснили, що рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) щодо обмеження використання месенджера Telegram не стосується офіційних Telegram-каналів органів держвлади.

месенджер Полтавська область соцмережі Telegram
Вибухи на Полтавщині на Житомирщині: влада попередила, коли буде гучно
08 жовтня 2024, 10:20
Хабар на понад $1 млн: на Полтавщині шахраї "продавали" державні землі НААН
07 жовтня 2024, 16:30
На Полтавщині у пожежі загинула сім'я з двома малими дітьми
05 жовтня 2024, 12:09
Всі новини »
04 жовтня 2024
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Протягом вересня росіяни щодоби запускали в бік України свої бойові дрони. Це своєрідний антирекорд для нашої країни, адже досі таких щоденних масштабних атак не було жодного місяця з початку повномас...
03 жовтня 2024
Як зміниться життя українців у жовтні: "листи щастя" від ТЦК, знижений тариф за світло та кешбек за вітчизняні товари
Жовтень принесе доволі багато змін у життя українців. Чому не слід забути подати документи на отримання субсидії для тих, хто її потребує, а також, хто може розраховувати на сплату за електроенергію м...
27 вересня 2024
Ринок вакансій в Україні: що потрібно вміти для зарплатні 20-30 тис. грн і де платять по 60 тис. грн
Днями Мінфін опублікував дані про розмір заробітних плат серед чиновників різноманітних державних відомств. Наприклад, середня зарплата працівників Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і кому...
20 вересня 2024
План перемоги від Зеленського: чи принесе він мир у 2025 році?
Президент Володимир Зеленський заявив, що в нього вже є готовий план перемоги у війні з Росією. Наступного тижня він його представить Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу, а також двом кандидатам ...
Вибухове відео: на Луганщині ЗСУ знищили російський "Піон"
09 жовтня 2024, 04:40
У Сумах директор благодійного фонду продавав ухилянтам підроблені посвідчення волонтерів для виїзду за кордон
09 жовтня 2024, 04:10
У Києві 19-річний студент без оформлення працював вантажником і зламав ногу
09 жовтня 2024, 03:55
У Дніпрі водій збив на переході жінку з дитиною і поїхав з місця ДТП
09 жовтня 2024, 03:18
П’ятеро жителів Дніпропетровщини хотіли поза пунктами пропуску потрапити в Румунію
09 жовтня 2024, 02:51
На Півночі Сили оборони знищили опорний пункт росіян
09 жовтня 2024, 02:05
У Києві жінка під час прогулянки знайшла протитанкову міну
09 жовтня 2024, 01:22
В одеському ТЦК викрили схему заробітку на ухилянтах
09 жовтня 2024, 00:25
Військові можуть самі вирішувати, хто отримає виплати у разі їх полону чи зникнення безвісти: ухвалено закон
09 жовтня 2024, 00:21
У Держприкордонслужбі розповіли, скільки чоловіків загинули при спробах втекти з України
08 жовтня 2024, 23:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Як зміниться життя українців у жовтні: "листи щастя" від ТЦК, знижений тариф за світло та кешбек за вітчизняні товари
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Ігор Ткачов
Всі блоги »