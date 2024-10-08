Влада Полтавщини розгляне рішення про заборону Telegram

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У Полтавській обласній раді планує розглянути на сесії питання про заборону месенджера Telegram на території регіону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Зміст".

Плани заблокувати Telegram на Полтавщині обговорювалися під час засідання депутатської комісії з питань регламенту. Депутатська комісія розглянула питання "Про заборону використання Telegram".

Під час дискусії йшлося, що сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі, тому існує ризик передачі інформації в Росію. А один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.

Беручи до уваги розʼяснення спецслужб України щодо Telegram, депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер на Полтавщині. Це питання має розглянути Полтавська обласна рада на сесійному засіданні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях.

В РНБО пояснили, що рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) щодо обмеження використання месенджера Telegram не стосується офіційних Telegram-каналів органів держвлади.