На Буковині затримали двох "народовладців", які працювали на російські спецслужби

фото: СБУ

У Чернівецькій області співробітники СБУ затримали двох учасників регіонального осередку руху «Народовладдя». За даними слідства, вони шпигували за військовими та намагалися зірвати мобілізацію у регіоні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

"Чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову", - розповіли у спецслужбі.

Один із затриманих - 41-річний місцевий житель, який був у минулому членом забороненої в Україні комуністичної партії. За даними СБУ, російські спецслужби зацікавилися ним це у 2015 році. Після 2022 року йому російські куратори доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині.

"Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування". Також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Другий затриманий - спільник російського агента, 35-річний місцевий безробітний, який сподівався уникнути мобілізації завдяки співпраці з фігурантом.

Чоловікам повідомили про підозру у держзраді та несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Вони перебувають під арештом.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримали у Харкові 72-річного науковця-механіка, який працював на військово-промисловий комплекс РФ. Зокрема, він допомагав росіянам удосконалювати дрони "Шахед".