Масштабна пожежа на Буковині: вогонь знищив деревообробний цех

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Вчора ввечері, 15 жовтня, в селищі Путила Вижницького району загорівся деревообробний цех. Вогонь повністю охопив будівлю та знищив її

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Відомо, що площа пожежі склала 1000 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували масштабне займання за дві години.

"Вогонь знищив деревообробний цех, а також готову продукцію, пиломатеріали та деревообробні станки, котрі були всередині. Постраждалих та загиблих на пожежі немає", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники врятували 70 кубометрів готової продукції та 30 кубометрів деревини, що були поблизу приміщення цеху. Наразі фахівці встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронової атаки РФ 16 жовтня виникла масштабна пожежа на промисловому об'єкті у Тернопільській області.