На Буковині прикордонники зупинили автомобіль з ухилянтами

фото: ДПСУ

Співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ зупинили спробу незаконного перетинання державного кордону на ділянці відділу «Порубне». Група порушників намагалася дістатися до Румунії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Виявилося, що житель Буковини організував "схему” для ухилянтів. Разом зі своїм помічником він домовився з трьома жителями Київської області, що доставить їх до державного кордону та вкаже маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску. За свої "послуги” переправники отримали по вісім тисяч євро з кожного громадянина.

"У визначений час група чоловіків на легковому автомобілі висунулася в бік державного кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників", — йдеться у повідомленні.

Відносно організатора "схеми” та його помічника відкриють кримінальні провадження. Щодо затриманих ухилянтів правоохоронці склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, днями прикордонники у Закарпатській області зупинити чотирьох чоловіків. Вони планували вночі переплисти річку Тиса та нелегально потрапити до Угорщини.