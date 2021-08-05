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05 серпня 2021, 15:21 152

Мер Конотопа облив нардепа Качуру водою на засіданні міськради

05 серпня 2021, 15:21 152
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Фото з відкритих джерел
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Мер Конотопа Артем Семеніхін облив водою нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Качуру

Про це пише RegioNews з посиланням на Дело

Опубліковане у мережі відео починається з виступу Семеніхіна, який підходить до "слуги" з пляшкою води.

"Тож пропоную вам, пане Качуро, трохи отверезіти нашою конотопською водою і прийти до тями", – заявив мер і виплеснув на нардепа, що був поруч воду.

У цей момент в залі аплодували. Опісля чоловіки зчепилися. Проте до них швидко підбігли охоронці й розборонили.

Між політиками виникла словесна суперечка

Виступаючи на засіданні, Качура серед іншого заявив, що в Конотопі існує чимало проблем: закриваються підприємства, серед яких м'ясокомбінат і молокозавод, а хлібзавод перебуває в поганому стані.

"Чому депутати до вас звертаються, а ви не вирішуєте ці питання? Блокуєте рішення, коли зі зверненням приходять представники партії "Слуга народу"? – поцікавився Качура у мера.

Опісля він поставив перед ним пляшку з 1,5 літра каламутної води, яка, за словами парламентаря містить усю таблицю Менделєєва

Семеніхін же дорікнув "слузі", що Конотопу нардепи не поспішають виділити кошти на, зокрема, водопровід. Він заявив, що "депутат перегрівся" і "його треба освятити місцевої святою водою".

У результаті й трапилася невелика бійка.

Нагадаємо, що у грудні минулого року у столиці підпалили автівку депутата Київради від "Слуги народу"

вода Слуга народа нардепи мер Конотоп

 
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