На Буковине машина врезалась в лошадь и слетела в кювет, погиб человек

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В селе Глыбочок, что в Черкасской области, 19-летний парень, находясь за рулем автомобиля Audi, столкнулся с лошадью на дороге и съехал в кювет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Черновицкой области.

Отмечается, что водитель иномарки не справился с управлением и допустил наезд на лошадь, которая шла по дороге. После этого легковушка съехала в кювет.

В результате аварии пострадали двое буковинцев. 21-летний житель села Верхние Петровцы от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу, а водитель находится в отделении интенсивной терапии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомире водитель переехал трехлетнего ребенка возле ТРЦ.

Также сообщалось, что на Буковине мужчина после ДТП упал в колодец.