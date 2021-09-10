На Буковине машина врезалась в лошадь и слетела в кювет, погиб человек
В селе Глыбочок, что в Черкасской области, 19-летний парень, находясь за рулем автомобиля Audi, столкнулся с лошадью на дороге и съехал в кювет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Черновицкой области.
Отмечается, что водитель иномарки не справился с управлением и допустил наезд на лошадь, которая шла по дороге. После этого легковушка съехала в кювет.
В результате аварии пострадали двое буковинцев. 21-летний житель села Верхние Петровцы от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу, а водитель находится в отделении интенсивной терапии.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомире водитель переехал трехлетнего ребенка возле ТРЦ.
Также сообщалось, что на Буковине мужчина после ДТП упал в колодец.