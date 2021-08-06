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06 серпня 2021, 11:59 142

Жінка з Донеччини придбала двотонний пам'ятник Леніну за понад 300 тис. грн

06 серпня 2021, 11:59 142
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Фото з відкритих джерел
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Пам'ятник Леніну, який стояв раніше у Звенигородці Черкаської області, продали на аукціоні за понад 311 тис. грн

Як повідомляється на сайті "Прозорро", його придбала жінка з Донецької області, пише RegioNews.

Аукціон відбувся 3 серпня зі стартовою ціною в 123 тис. грн.

Поборотися за бронзовий пам’ятник вагою понад 2 тонни виявили бажання 12 учасників з різних регіонів України. Найбільше запропонувала жінка з Донецької області, придбавши комуністичного вождя за 311 500 грн.

"Гроші, які отримаємо від продажу Леніна, спрямуємо в бюджет. Купимо або зробимо за них щось корисне", – розповів міський голова Звенигородки Олександр Саєнко.

Нагадаємо, раніше у двох областях знайшли пам'ятники Леніну, які досі не знесли.

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