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16 июля 2021, 13:00 3

В Черновцах людям будут делать COVID-прививки дома

16 июля 2021, 13:00 3
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Фото из открытых источников
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В Черновцах мобильные группы по вакцинации будут выезжать в многоквартирные дома и прививать желающих

Как пишет RegioNews об этом "Общественному" рассказала начальница городского управления здравоохранения Наталья Калмыкова.

Отмечается, что чтобы воспользоваться услугой, председатель дома должен составить список жителей, которые хотят вакцинироваться. После - согласовать время.

Вакцинируют препаратом CoronaVac. Вторую прививку нужно будет получить через 28 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID-сертификаты можно будет получить не только через "Дию", но и в больницах.

вакцинация

 
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