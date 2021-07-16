В Черновцах людям будут делать COVID-прививки дома
В Черновцах мобильные группы по вакцинации будут выезжать в многоквартирные дома и прививать желающих
Как пишет RegioNews об этом "Общественному" рассказала начальница городского управления здравоохранения Наталья Калмыкова.
Отмечается, что чтобы воспользоваться услугой, председатель дома должен составить список жителей, которые хотят вакцинироваться. После - согласовать время.
Вакцинируют препаратом CoronaVac. Вторую прививку нужно будет получить через 28 дней.
Напомним, ранее сообщалось, что COVID-сертификаты можно будет получить не только через "Дию", но и в больницах.
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