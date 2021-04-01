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01 апреля 2021, 11:36 168

Нелегальный экспорт древесины: СБУ разоблачила схему на миллионы

01 апреля 2021, 11:36 168
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Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок
Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В течение 2020-2021 годов организаторы вывезли за границу карпатскую ель на почти 15 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сделку организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Изъято пиломатериалы с поддельной сопроводительной документацией, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, доказывающие проведение сделки.

Продолжается расследование уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Луганской области на местах пожаров "черные лесорубы” начали вырубку деревьев.

деревья вырубка лес СБУ Черновицкая область

 
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