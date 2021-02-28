Умер второй пострадавший от пожара в больнице Черновцов

Мужчине было 77 лет, у него было более 70% ожогов тела

Мужчине было 77 лет, у него было более 70% ожогов тела

Фото: ГУ ГСЧС Черновицкой области

В больнице Черновцов умер второй пострадавший от пожара в инфекционном отделении, где лечили больных на коронавирус.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Черновицкой области. Спасатели считают, что предварительной причиной пожара стала вспышка кислородной трубки с последующим сгоранием. 27 февраля в 13 час. 15 мин. в г. Черновцы в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошло возгорание кислородной трубы с последующим горением. В 13 час. 30 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. В результате данного происшествия погибло 2 человека (вторая личность, которая пострадала во время пожара скончалась в больнице ночью 28 февраля),- говорится в сообщении спасателей. Во время пожара эвакуировали 20 человек. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование на площади 30 кв.м. Напомним, вчера в Черновцах в городской больнице №1 на втором этаже пятиэтажного здания, где лечат больных коронавирусом, раздался взрыв. Всех эвакуировали из помещения. Впоследствии стали известны подробности взрыва в городской больнице Черновцов: версия о том, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась.

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