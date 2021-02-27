Взрыв в больнице Черновцов: пациент умер не от ожогов

Скорее всего пациент задохнулся, считают чиновники

Скорее всего пациент задохнулся, считают чиновники

Фото: из открытых источников

Пациент, который умер во время взрыва и пожара в черновицкой городской больнице №1 не погиб от ожогов. В палате, во время возгорания находилось 4 человека, двое из которых не пострадали совсем.

Как передает RegioNews, об этом сообщила начальница управления по обеспечению медицинского обслуживания в сфере охраны здоровья городского совета Наталья Калмыкова.

Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадала во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего он задохнулся”, – рассказала Калмыкова.

Пациенту, который погиб, было 76 лет. Другому пациенту, который находится в реанимационном отделении с 70% ожогов тела - 77 лет.

По словам чиновницы, в городскую больницу №4 эвакуировали одного человека, в городскую больницу №3 - двух людей и в Областную клиническую больницу – трех людей. Всех остальных перевели в пределах заведения. В больницах, куда было решено перевезти пациентов, пошли на встречу и сразу подготовили необходимое количество мест.

Причины пожара до сих пор устанавливаются.

Напомним, сегодня в Черновцах в городской больнице №1 на втором этаже пятиэтажного здания, где лечат больных коронавирусной болезнью, раздался взрыв. Всех эвакуировали из помещения.

Позже стали известны подробности взрыва в городской больнице Черновцов: версия о том, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась.