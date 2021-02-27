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Стали известны подробности взрыва в городской больнице Черновцов
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27 февраля 2021, 15:45 202

Стали известны подробности взрыва в городской больнице Черновцов

27 февраля 2021, 15:45 202
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Версия о том, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась, сообщил городской глава
Версия о том, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась, сообщил городской глава
Фото: из открытых источников
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Один из пациентов городской больницы в Черновцах, где произошел взрыв и пожар, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще один из пациентов больницы погиб. Всего в палате медицинского учреждения находилось четверо пациентов.

Как передает RegioNews, об этом сообщила ІА АСС заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Погиб один пациент больницы. Их было четверо в палате. Один в тяжелом состоянии в реанимации, двое в нормальном состоянии, они помогают следствию. Предварительно - это не кислород. Там не было кислородного баллона. Аналогично - это и не электрическая система. Есть много вопросов, на которые будут отвечать компетентные органы", - отметила она.

По ее словам, обгорела одна палата, есть едкий запах дыма, из-за чего было решено перевезти пациентов. "Таких есть 28. Часть из них мы выписываем, часть переводим в больницы №3, №4 и областную клиническую больницу", - добавила Гусь.

Сейчас уже перевели в другую больницу четырех пациентов.

Известно, что взрыв произошел в палате на втором этаже тогда, когда пациенты отдыхали.

По словам городского главы Черновцов Романа Кличука, в настоящее время ситуация контролируемая.

Работают все службы, все под контролем. Версия, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась. Скорее всего это было возгорание на постели больного, что именно не известно. Нашли просто один флакончик спирта. Отвергнута и версия с кипятильником", - сказал мэр.

По мнению мэра, уже завтра отделение, где произошел взрыв, может заработать.

Напомним, сегодня в Черновцах в городской больнице №1 на втором этаже пятиэтажного здания, где лечат больных на коронавирусную болезнь, раздался взрыв. Всех эвакуировали из помещения.

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