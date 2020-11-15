На Буковине пограничники задержали более 15 тысяч пачек контрабандных сигарет

Контрабанду задержали на границе с Румынией и Молдовой

Контрабанду задержали на границе с Румынией и Молдовой

Фото: Госпогранслужба

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня ночью пограничный наряд наблюдал движение группы лиц с пакетами в сторону границы с Румынией, на участке отдела "Селятин". Чтобы остановить нарушителей, пограничники осуществили предупредительные выстрелы, после которых неизвестны, побросав тюки, начали убегать. За 400 метров от границы правоохранители обнаружили 22 ящика с сигаретами, в которых находилось почти 11 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

А на участке отдела "Сокиряны" военнослужащие Черновицкого отряда тоже заметили группу лиц, которые с пакетами незаконно пересекли границу из Молдовы в Украину. Нарушители, заметив охранников границы, начали убегать и, услышав предупредительные выстрелы, покидали пакеты, в которых было почти 5 тысяч пачек сигарет.

Пока контрабандистов разыскивают правоохранители. Сигареты будут переданы сотрудникам ДФСУ.

Напомним, в Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти $10 млн по теневым расценкам.