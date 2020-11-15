На Буковине пограничники задержали более 15 тысяч пачек контрабандных сигарет
Пограничники на участке Черновицкого отряда предотвратили двум попыткам незаконного перемещения сигарет через границу.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня ночью пограничный наряд наблюдал движение группы лиц с пакетами в сторону границы с Румынией, на участке отдела "Селятин". Чтобы остановить нарушителей, пограничники осуществили предупредительные выстрелы, после которых неизвестны, побросав тюки, начали убегать. За 400 метров от границы правоохранители обнаружили 22 ящика с сигаретами, в которых находилось почти 11 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.
А на участке отдела "Сокиряны" военнослужащие Черновицкого отряда тоже заметили группу лиц, которые с пакетами незаконно пересекли границу из Молдовы в Украину. Нарушители, заметив охранников границы, начали убегать и, услышав предупредительные выстрелы, покидали пакеты, в которых было почти 5 тысяч пачек сигарет.
Пока контрабандистов разыскивают правоохранители. Сигареты будут переданы сотрудникам ДФСУ.
Напомним, в Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти $10 млн по теневым расценкам.