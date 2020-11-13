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13 листопада 2020, 12:55 6

У ДПСУ заявили, що через кримські КПВВ пасажиропотік зменшився вдесятеро

13 листопада 2020, 12:55 6
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Наразі за добу через три КПВВ перетинає межу в обох напрямках близько 500 людей
Наразі за добу через три КПВВ перетинає межу в обох напрямках близько 500 людей
Фото з відкритих джерел
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Через кримські КПВВ пасажиропотік зменшився вдесятеро. Ця тенденція фіксується щодня.

Про це розповів спікер Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов в ефірі телеканалу "Дім", інформує RegioNews.

"Наразі за добу через три КПВВ перетинає межу в обох напрямках близько 500 людей. Найбільше, близько 300 в обох напрямках — через КПВВ "Каланчак". На "Чонгарі" — близько 200 за добу. Найменше — на "Чаплинці", 10-15 за добу", — навів статистику Шевцов.

Скорочення пасажиропотоку у порівнянні з літом Шевцов пояснив тим, що окупанти пропускають людей вибірково — зокрема тих, чиї близькі родичі проживають у Криму.

"Ми не підраховуємо, скільки людей прибуває саме з туристичною метою. Але, наприклад, у порівнянні з минулим роком пасажиропотік зменшився вдесятеро", — додав спікер прикордонного загону.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ заявили про дивну ситуацію на пунктах пропуску на Донбасі.

Донбас Україна прикордонники КПВВ пасажир
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