Бойовики на Донбасі досі блокують майже всі пункти пропуску

Громадян пропускають лише на КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке"

Громадян пропускають лише на КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке"

Фото: dpsu.gov.ua

Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування з 10 листопада, однак фактичний пропуск людей здійснюється лише на двох із них, решту блокують бойовики.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, передає RegioNews.

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" – щодобово та "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями", - йдеться в повідомленні.

Упродовж тижня українські прикордонники оформили:

у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України – 821 особу, на вихід – 1074 особи;

у КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ 230 громадян та 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб та 9 транспортних засобів;

у КПВВ "Золоте" – 3 особи та в КПВВ "Щастя" – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті бойовиками;

у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Також прикордонники розповіли, що упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародні організації доправили гуманітарні вантажі.

Зокрема, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 14 вантажівок від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 10 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Вони повезли продуктові та гігієнічні набори, а також медичні засоби загальною вагою майже 324 тонни.

Нагадаємо, бойовики незаконно утримують 251 людину на Донбасі, - СБУ.