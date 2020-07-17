Олексій Каспрук прокоментував своє відсторонення від посади міського голови

Про це Каспрук розповів у відео на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук висловив свою думку про рішення Вищого адміністративного касаційного суду України щодо законності припинення його повноважень.

"Верховний суд України не взяв на себе відповідальність поставити крапку в питанні незаконного припинення повноважень Чернівецького міського голови. Він не задовольнив скарги пана Продана і депутатів міськради, які просили які визнати своє рішення правильним.

Водночас, з низки причин, Верховний суд відправив справу на новий розгляд в суд першої інстанції міста Чернівців. Переконаний, що крапка в цьому питанні буде поставлена. Справедливість є, за неї треба боротися. І переконаний, що саме громада, а не низка депутатів мають вирішувати, довіряти чи не довіряти міському голові, якого вони обрали", - заявив Олексій Каспрук.