Олексій Каспрук прокоментував своє відсторонення від посади міського голови
Мер вважає, що громада, яка обирала його, а не група депутатів повинні вирішувати, хто повинен бути менеджером міста.
Про це Каспрук розповів у відео на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.
Чернівецький міський голова Олексій Каспрук висловив свою думку про рішення Вищого адміністративного касаційного суду України щодо законності припинення його повноважень.
"Верховний суд України не взяв на себе відповідальність поставити крапку в питанні незаконного припинення повноважень Чернівецького міського голови. Він не задовольнив скарги пана Продана і депутатів міськради, які просили які визнати своє рішення правильним.
Водночас, з низки причин, Верховний суд відправив справу на новий розгляд в суд першої інстанції міста Чернівців. Переконаний, що крапка в цьому питанні буде поставлена. Справедливість є, за неї треба боротися. І переконаний, що саме громада, а не низка депутатів мають вирішувати, довіряти чи не довіряти міському голові, якого вони обрали", - заявив Олексій Каспрук.
Касаційний адміністративний суд не зміг сьогодні поставити крапку у справі про протиправне відсторонення міського голови. Справу відправлено на новий розгляд. На цей час діє рішення міської ради 2018 року про відсторонення мене з посади. До виборів нової постанови суду швидше за все не буде. Залишилося три місяці каденції цієї ради. Важелів їх стримування у Ратуші більше немає. Більшість з них розуміє, що громада їх до влади більше не допустить... Тому будуть "рвати"... Друзі, готуйтеся, будуть грабувати громаду Зухвало! Вони це вміють. Але робити це тишком-нишком їм не дамо! Справедливість є. За неї треба боротися. Вона переможе!Опубліковано Олексій Каспрук Пʼятниця, 17 липня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.