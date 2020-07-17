Алексей Каспрук прокомментировал свое отстранение от должности городского головы

Мэр Черновцов считает, что Верховный суд не решился поставить точку в спорах относительно законности его отстранения от должности

Мэр Черновцов считает, что Верховный суд не решился поставить точку в спорах относительно законности его отстранения от должности

Фото: Степан Карачко

Мэр считает, что община, которая выбирала его, а не группа депутатов должны решать, кто должен быть менеджером города.

Об этом Каспрук рассказал в видео на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук выразил свое мнение о решении Высшего административного кассационного суда Украины относительно законности прекращения его полномочий.

"Верховный суд Украины не взял на себя ответственность поставить точку в вопросе незаконного прекращения полномочий Черновицкого городского головы. Он не удовлетворил жалобу господина Продана и депутатов горсовета, которые просили признать свое решение правильным. в то же Время, по ряду причин, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции города Черновцов. Убежден, что точка в этом вопросе будет поставлена. Справедливость есть, за нее надо бороться. И убежден, что именно община, а не ряд депутатов должны решать, доверять или не доверять городскому голове, которого они избрали", - заявил Алексей Каспрук.

Кассационный административный суд не смог сегодня поставить точку в деле об противоправное отстранение городского головы. Дело отправлено на новое рассмотрение. В настоящее время действует решение городского совета 2018 года об отстранении меня с должности. До выборов нового постановления суда скорее всего не будет. Осталось три месяца каденции этой верховной рады. Рычагов их сдерживание в Ратуше больше нет. Большинство из них понимает, что община их к власти больше не допустит... Поэтому будут "рвать"... Друзья, готовьтесь, будут грабить общину Вызывающе! Они это умеют. Но делать это исподтишка им не дадим! Справедливость есть. За нее надо бороться. Она победит! Опубликовано Алексей Каспрук Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, сегодня Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов.