Паводок на Буковине: предварительные убытки составляют 1,3 млрд грн

Об окончательной цифре ущерба говорить рано, считают в Черновицкой ОГА

Об окончательной цифре ущерба говорить рано, считают в Черновицкой ОГА

По состоянию на утро 2 июля ущерб от непогоды и паводков в Черновицкой области по предварительным подсчетам составил 1,3 млрд грн, но окончательная сумма пока не известна.

Об этом во время брифинга заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу администрации.

Потому что есть районы, где не сошла вода, где-то не высушено болото, кое-где люди не знают, останется ли дом стоять, ли он сместится от оползня", - сказал он.

По словам Осачука, первые 30 млн грн, выделенные правительством для области, уже поступили. Их направят на восстановление наиболее разрушенных непогодой дорог.

Глава ОГА надеется, что вместе со следующими траншами из Кабмина поступит алгоритм, по которому пострадавшим смогут компенсировать ущерб нанесенный непогодой.

Буковина обов’язково отримає кошти, які потрібні людям для відновлення нормального життя після недавньої повені. Усім,... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 2 липня 2020 р.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.