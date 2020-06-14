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14 июня 2020, 10:35 15

В горных районах Буковины затопило села и размыло дороги

14 июня 2020, 10:35 15
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Спасатели продолжают укреплять дамбу, чтобы предотвратить затопление еще двух десятков сел и эвакуацию местных жителей
Спасатели продолжают укреплять дамбу, чтобы предотвратить затопление еще двух десятков сел и эвакуацию местных жителей
Фото: ГСЧС
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Из-за длительных дождей в Путильском районе Черновицкой области затопило село Ростоки, а дорогу к райцентру Путила полностью размыло. В селе Банилов Вижницкого района продолжают укреплять дамбу, чтобы предотвратить затопление еще более двух десятков сел.

Видео затопленного села и размытой дороги распространяют в соцсетях, пишет RegioNews.

На видео видно, что река Черемош вышла из берегов. Большая вода подтопила огороды, дома стоят в воде, затопило дорогу.

Там по пояс вода сейчас", - слышен голос за кадром в видео.

#новиниЧЕ Село Ростоки, Черновицкая область...без комментариев. Видео предоставил @germanchiko

Опубликовано Chernivtsigram Суббота, 13 июня 2020 г.

Вода течет по дороге и огородах и с такой силой, что во дворы хозяйств занесло большие деревья.

#новиниЧЕ - в Розтоках сегодня... @cheva_y @iambodia

Опубликовано Chernivtsigram Суббота, 13 июня 2020 г.

На дороге в поселок Путила вода смыла часть дороги, поэтому добраться до райцентра крайне трудно. Отсутствует автомобильное сообщение между поселком городского типа Путила и городом Вижница.

Спасатели сообщают, что продолжаются работы по укреплению поврежденного участка дамбы на отрезке с. Милиево – с. Банилов Вижницкого района. Значительную помощь оказывают местные жители. Во время проведения берегоукрепительных работ дамбы использовалась тяжелая инженерная техника.

Кроме того, из-за непогоды без света остались 22 населенных пункта области.

В самих Черновцах ширятся панические настроения из-за возможного затопления Калиновского рынка. Кое-кто из предпринимателей вывозит свой товар. Мэр Черновцов Алексей Каспрук считает, что пока угрозы затопления рынке нет. Впрочем, прогноз погоды на ближайшую неделю неутешительный. До 22 июня, по данным синоптиков, каждый день ожидаются дожди.

Угрозы подтопления Калинки и Благосостояния сейчас НЕТ! ОБС (одна баба сказала) технология в действии. Провокаторы 🤬🤬🤬...

Опубликовано Алексей Каспрук Суббота, 13 июня 2020 г.

Напомним, из-за продолжительных дождей поднялся уровень горных рек Прут и Черемош. Два дня назад жителям Банилова и близлежащих деревень служба ГСЧС сообщила о возможной эвакуации в случае прорыва дамбы и посоветовала собрать вещи и документы.

Буковина Черновцы горы река Наводнение дамба ГСЧС
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