"Музыкальный" протест в Черновцах: рестораторы требовали разрешения работать

Около сотни представителей ресторанного бизнеса с плакатами собрались под стенами Черновицкой городского совета

Фото: ИА АСС

Около сотни представителей ресторанного бизнеса с плакатами собрались под стенами Черновицкой городского совета

В Черновцах сегодня, 28 мая, владельцы и работники заведений питания, организаторы праздников и музыканты вышли на мирную акцию протеста с требованием разрешить им работать с 10 июня, чтобы позволить отрасли выжить.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Рестораторы хотят, чтобы заведениям общественного питания позволили работать не только на летних террасах, но и в помещениях. Со своей стороны предприниматели гарантируют соблюдение санитарных норм.

К протестующим вышел черновицкий городской голова Алексей Каспрук. Он пояснил, что по состоянию на сегодняшний день обслуживание клиентов в помещениях заведений общественного питания запрещено постановлением главного санитарного врача Украины.

Любое решение городского совета или сессии не защитит вас, потому что открывшись, вы не соблюдали постановление главного государственного санитарного врача Украины, - сказал Алексей Каспрук. - Нам рано говорить о спаде заболеваемости, но я понимаю вас. Я могу поддержать ваше обращение, подготовить и отправить письмо государственному санитарному врачу Украины", - предложил мэр Черновцов.

Также Алексей Каспрук сообщил, что любые смягчающие меры может разрешать исключительно областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Одессе, Харькове, Киеве и Львове проходит мирная акция в поддержку Андрея Хаецкого, которого хотят признать виновным в пожаре в Одесском колледже.