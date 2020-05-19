"На манеже все те же" - мэр Черновцов Каспрук о местных выборах
Алексей Каспрук считает, что трети депутатов городского совета Черновцов удастся сохранить свой мандат
Мэр Черновцов рассказал о своем видении предвыборной гонки в Черновцах.
О количестве основных кандидатов на кресло мэра и депутатские мандаты на местных выборах осенью Алексей Каспрук рассказал в єксклюзивном интервью Regionews.
По мнению городского головы Черновцов, кандидатов в депутаты много, но некоторые из них демонстрируют популизм, а не видение путей развития города
Кандидатов будет много. Хорошо, если бы они демонстрировали свое видение развития города и пути его воплощения. Но сейчас вижу, как отдельные активисты и местные политики начинают свою избирательную кампанию с популизма", - рассказал Каспрук.
Окончательное решение о том, будет ли баллотироваться нынешний мэр на второй срок, у Каспрука еще нет, однако политических оппонентов он не боится.
... Если приму решение баллотироваться в мэры, будущих конкурентов не боююсь. Хочу видеть среди них достойных, которые действительно болеют за судьбу города, а не руководствуются лишь собственными политическими и личными амбициями.... Потому что сейчас, как говорят, "на манеже все те же", - резюмировал Каспрук.
Что касается состава горсовета после выборов, то, по мнению городского головы, депутатский мандат удается восстановить почти трети депутатов, поэтому в новой раде после выборов могут возродиться старые коррупционные схемы.
Полный текст эксклюзивного интервью с городским головой Алексеем Каспрук читайте тут.
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