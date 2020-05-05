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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
05 травня 2020, 10:22 24

На Буковині побилися представники двох церковних громад

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05 травня 2020, 10:22 24
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Залагоджувати релігійний конфлікт довелося бійцям роти спецпризначення
Залагоджувати релігійний конфлікт довелося бійцям роти спецпризначення

У Чернівецькій області біля одного із храмів у селі Задубрівка Заставнівського району виник конфлікт між двома церковними громадами.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Загалом у бійці брали участь майже сорок людей. Залагоджувати конфлікт довелося співробітникам поліції роти особливого призначення.

Під час опитування учасників та свідків бійки до поліції надійшли скарги та заяви від громадян про вчинення щодо них правопорушень. Інформація була зареєстрована в системі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Нацполіції. Після ретельної перевірки, зазначеним фактам буде надана правова оцінка.

На Заставнівщині поліція забезпечує охорону громадського порядку для недопущення релігійного конфлікту Сьогодні, 4 травня, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля одного із храмів у селі Задубрівка виник конфлікт між двома церковними громадами. Коментує: Святослав КІШЛАР – начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Національна поліція України МВС України Деталі за посиланням: https://bit.ly/2W42MIJ #поліція #новини #безпека

Опубліковано Поліція Чернівецької області Понеділок, 4 травня 2020 р.

Наразі правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку та наголошують громадянам про заходи особистої безпеки. У зв’язку із вказаною подією поліція взяла храм під цілодобову охорону.

На Заставнівщині поліція забезпечує охорону громадського порядку для недопущення релігійного конфлікту Сьогодні, 4...

Опубліковано Поліція Чернівецької області Понеділок, 4 травня 2020 р.

Офіційних висновків про причини конфлікту поки що немає. Неофіційно однією з можливих версій називають смерть від коронавірусу священника УПЦ МП в цьому селі.

Напередодні у цьому ж селі з підозрою на коронавірус помер священник УПЦ МП. За даними видання Букінфо, помер настоятель Храму Святого Архистратига Михаїла УПЦ МП села Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області Леонід Делікатний.

Отець Леонід ще на Великдень проводив Богослужіння у храмі, а вже 24 квітня був госпіталізований до Чернівецької обласної клінічної лікарні з підозрою на коронавірус. 26 квітня стан погіршився і чоловіка у важкому стані перевели до реанімації, відібрали зразки для ПЛР-тестування. 3 травня священник помер. Йому було 49 років.


Буковина поліція конфлікт бійка церква УПЦ МП
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