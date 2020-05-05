На Буковине подрались представители двух церковных общин

Улаживать религиозный конфликт пришлось бойцам роты спецназначения

Улаживать религиозный конфликт пришлось бойцам роты спецназначения

В Черновицкой области возле одного из храмов в селе Задубровка Заставнивского района возник конфликт между двумя церковными общинами.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГУ Нацполиции в Черновицкой области.



Всего в драке принимали участие почти сорок человек. Улаживать конфликт пришлось сотрудникам полиции роты особого назначения.

Во время опроса участников и свидетелей драки в полицию поступили жалобы и заявления от граждан о совершении в отношении них правонарушений. Информация была зарегистрирована в системе единого учета заявлений и сообщений о уголовные правонарушения и другие события Нацполиции. После тщательной проверки, указанным фактам будет дана правовая оценка.

На Заставнивщина полиция обеспечивает охрану общественного порядка для недопущения религиозного конфликта Сегодня, 4 мая, на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что возле одного из храмов в селе Задубровка возник конфликт между двумя церковными общинами. Комментирует: Святослав КІШЛАР – начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Черновицкой области Национальная полиция Украины МВД Украины Детали по ссылке: https://bit.ly/2W42MIJ #полиция #новости #безопасность Опубликовано Полиция Черновицкой области Понедельник, 4 мая 2020 г.

Сейчас правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и подчеркивают гражданам о мерах личной безопасности. В связи с указанным событием полиция взяла храм под круглосуточную охрану.

На Заставнивщина полиция обеспечивает охрану общественного порядка для недопущения религиозного конфликта Сегодня, 4... Опубликовано Полиция Черновицкой области Понедельник, 4 мая 2020 г.

Официальных выводов о причинах конфликта пока нет. Неофициально одной из версий называют смерть от коронавируса священника УПЦ МП в этой деревне.

Накануне в этом же селе с подозрением на коронавирус скончался священник УПЦ МП. По данным издания Букинфо, умер настоятель Храма Святого Архистратига Михаила УПЦ МП села Задубровка Заставновского района Черновицкой области Леонид Деликатный.



Отец Леонид еще на Пасху проводил Богослужения в храме, а уже 24 апреля был госпитализирован в Черновицкой областной клинической больницы с подозрением на коронавирус. 26 апреля состояние ухудшилось и мужчину в тяжелом состоянии перевели в реанимацию, отобрали образцы для ПЦР-тестирование. 3 мая священник умер. Ему было 49 лет.