На Вінниччині з церкви викрали ікони ХІХ століття
Силовики викрили міжрегіональну групу осіб, яка впродовж 2018-2020 років крала ікон із церков у різних областях України.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора України.
За даними слідства, остання крадіжка відбулась 30 квітня 2020 року з храму, села Михайлівка Шарогородського району Вінницької області. Вкрали три ікони, датовані 1860-м роком.
Правоохоронці провели 13 обшуків на території міст Одеси, Києва та Хмельницького. За їх результатами виявлено та вилучено велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, грошові кошти, автомобілі тощо.
Затримано організатора та двох виконавців злочинів. Їм повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних з проникненням у приміщення, вчинених у великих розмірах (ч. ч. 3, 4 ст. 185 КК України). Вирішується питання про обрання відносно них запобіжного заходу та накладення арешту на майно.
Також перевіряються на причетність до вчинення цих злочинів інші особи.
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