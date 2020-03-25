Больные коронавирусом буковинцы в стабильном состоянии
Состояние больных на коронавирус буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное
Состояние больных на коронавирус буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное
Об этом сообщила Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.
Лишь у трех пациентов - лихорадка. Один из них находится в областной клинической больнице, двое - в Хотинской ЦРБ.
У нескольких детей, которых госпитализировали недавно в областную детскую клиническую больницу, есть невысокая температура.
Все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами.
По состоянию на утро 25 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.
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