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25 марта 2020, 12:46 6

Больные коронавирусом буковинцы в стабильном состоянии

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25 марта 2020, 12:46 6
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Состояние больных на коронавирус буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное
Состояние больных на коронавирус буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное

Об этом сообщила Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

Лишь у трех пациентов - лихорадка. Один из них находится в областной клинической больнице, двое - в Хотинской ЦРБ.

У нескольких детей, которых госпитализировали недавно в областную детскую клиническую больницу, есть невысокая температура.

Все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами.

По состоянию на утро 25 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

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