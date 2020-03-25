Больные коронавирусом буковинцы в стабильном состоянии

Состояние больных на коронавирус буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное

Состояние больных на коронавирус буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное

Об этом сообщила Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

Лишь у трех пациентов - лихорадка. Один из них находится в областной клинической больнице, двое - в Хотинской ЦРБ.

У нескольких детей, которых госпитализировали недавно в областную детскую клиническую больницу, есть невысокая температура.

Все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами.

По состоянию на утро 25 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

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