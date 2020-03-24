Коронавирус на Буковине: все больные стабильны, с подозрением госпитализированы четверо детей
Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.
"Всего в областной детской больнице находятся 14 человек: 5 с диагнозом" коронавирус", остальные с подозрением на него", - говорится в сообщении.
Двое матерей и трое их детей, в которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов.
Все остальные пациенты детской больницы имеют температуру, нарушен состояние и получают необходимое лечение.
В Черновицкой областной клинической больницы сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него. Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезни находится на кислородной терапии.
Новых больных за последние сутки в этой больнице не госпитализировали.
Напомним, ранее в Черновцах выздоровел первый в украине пациент, у которого обнаружили коронавирус.
По состоянию на утро 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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