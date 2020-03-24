Коронавирус на Буковине: все больные стабильны, с подозрением госпитализированы четверо детей

В Черновицкий областной детской клинической больницы за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Новых подозрений среди взрослых нет

В Черновицкий областной детской клинической больницы за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Новых подозрений среди взрослых нет

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

"Всего в областной детской больнице находятся 14 человек: 5 с диагнозом" коронавирус", остальные с подозрением на него", - говорится в сообщении.

Двое матерей и трое их детей, в которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов.

Все остальные пациенты детской больницы имеют температуру, нарушен состояние и получают необходимое лечение.

В Черновицкой областной клинической больницы сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него. Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезни находится на кислородной терапии.

Новых больных за последние сутки в этой больнице не госпитализировали.

Напомним, ранее в Черновцах выздоровел первый в украине пациент, у которого обнаружили коронавирус.

По состоянию на утро 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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