Служители кафедрального собора в Черновцах игнорируют соблюдение карантина
Об этом на своей странице в Facebook сообщила черновицкая журналистка Галина Еремица, пишет RegioNews.
Она обнародовала видео службы и церковного обряда славословия, на котором видно много прихожан и все они преимущественно без масок.
"Большое славословие с выносом Честного Креста Господня" устроили в кафедральном соборе в честь Сошествия Святого Духа УПЦ МП г. Черновцы в субботу, 21 марта. Как видно на видео, которое я получила из инсайдерских источников, людей в соборе не 10, а гораздо больше - около 100!!! И представители духовенства, и верующие - преимущественно без масок !!! Так же прошло и Богослужение в воскресенье, 22 марта. Дистанция в рекомендованных 1,5 метра не соблюдается !!! Прошу правоохранительные органы, а также лояльного к МП председателя Черновицкой ОГА Сергея (Осачук - ред.) отреагировать и принять соответствующие меры к нарушителям карантина!!!", - написала Галина Еремица.
Московському патріархату на Буковині правила карантину не писані??? Як відомо, у Чернівецькій області, у зв'язку...Опубліковано Галиною Єреміцею Понеділок, 23 березня 2020 р.
Соблюдение карантина в церквях пока на Буковине не проверяют, сами церкви служители на карантин не закрывают.
"Московскому патриархату на Буковине правила карантина не писаны ???
Как известно, в Черновицкой области, в связи распространением коронавируса, 14 марта 2020 введен режим чрезвычайной ситуации - действуют жесткие ограничительные меры. Но московский патриархат эти меры игнорирует!!! Таким образом, подвергает опасности заражения коронавируса не только свою паству, но и всех буковинцев!!! Как известно, Covid-2019 уже убил тысячи людей во всем мире ... ", - написала Галина Еремица.
По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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