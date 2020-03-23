Коронавирус: пациент номер два сдал первый отрицательный тест

Впервые после подтверждения диагноза буковинца, у которого вторым было обнаружено коронавирус, анализы дали отрицательный результат на COVID-19

Впервые после подтверждения диагноза буковинца, у которого вторым было обнаружено коронавирус, анализы дали отрицательный результат на COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА "АСС".

Как сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, уже второй пациент у которого обнаружили коронавирус, выздоравливает.

"У пациента номер два, у которого подтвердили коронавирус, анализы впервые показали отрицательный результат. Через двое суток будем снова направлять его анализы на исследование. Если результат снова будет отрицательным, это означает, что у нас уже второй пациент выздоровел от этой болезни", - сказала Гусак.

Напомним, ранее в Черновцах выздоровел первый в украине пациент, у которого обнаружили коронавирус.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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