На Буковине заработала "горячая линия" для поддержки одиноких пожилых людей во время карантина
Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
Полученную информацию сразу же передадут социальным работникам соответствующего района, которые будут посещать одиноких граждан, чтобы обеспечить их необходимым.
Для получения помощи в приобретении необходимого можно обратиться на "горячую линию" департамента по тел .: +38 066 996 36 33
"Вместе с этим, всех пожилых людей призывают не подвергать себя опасности, по возможности оставаться дома, минимизировать потребность посещать места массового скопления людей во время карантина (общественный транспорт, аптеки, магазины)", - информируют в ОГА.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).
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