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18 марта 2020, 11:45 7

На Буковине заработала "горячая линия" для поддержки одиноких пожилых людей во время карантина

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18 марта 2020, 11:45 7
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Для поддержки одиноких лиц пожилого возраста, которые в осложненных условиях не в состоянии обеспечить себя необходимыми лекарствами, продуктами, средствами личной гигиены, дезинфицирующими средствами, Департамент социальной защиты населения Черновицкой областной государственной администрации открыл "горячую линию"
Фото: Shutterstock
Для поддержки одиноких лиц пожилого возраста, которые в осложненных условиях не в состоянии обеспечить себя необходимыми лекарствами, продуктами, средствами личной гигиены, дезинфицирующими средствами, Департамент социальной защиты населения Черновицкой областной государственной администрации открыл "горячую линию"

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Полученную информацию сразу же передадут социальным работникам соответствующего района, которые будут посещать одиноких граждан, чтобы обеспечить их необходимым.

Для получения помощи в приобретении необходимого можно обратиться на "горячую линию" департамента по тел .: +38 066 996 36 33

"Вместе с этим, всех пожилых людей призывают не подвергать себя опасности, по возможности оставаться дома, минимизировать потребность посещать места массового скопления людей во время карантина (общественный транспорт, аптеки, магазины)", - информируют в ОГА.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

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