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17 березня 2020, 15:25 5

У Чернівцях скасували пільговий проїзд, натомість дозволили продавати алкоголь після 22.00

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17 березня 2020, 15:25 5
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На період карантину в Чернівцях скасували пільговий проїзд у громадському транспорті і консультації "вузьких" дитячих лікарів, а продаж алкоголю після 22.00 не заборонили
На період карантину в Чернівцях скасували пільговий проїзд у громадському транспорті і консультації "вузьких" дитячих лікарів, а продаж алкоголю після 22.00 не заборонили

Такі рішення прийняли на сесії міської ради сьогодні, 17 березня, пише RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

До стабілізації епідемічної ситуації у Чернівцях призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Цим рішенням хочуть вплинути на зменшення кількості пенсіонерів у громадському транспорті.

"Цим рішенням хочемо спонукати пенсіонерів, які не дослухаються до порад лікарів та рекомендації влади не виходити на вулиці і не наражати на небезпеку себе та інших. Тому є пропозиція припинити на період карантину пільгові перевезення", - сказав мер міста Олексій Каспрук.

Також цим рішенням хочуть бодай мінімально компенсувати збитки перевізників.

Нагадаємо, в Чернівцях на період карантину громадський транспорт курсує з шостої до десятої ранку та з 16 до 23 години вечора, причому перевозить одночасно не більше десяти осіб.

Натомість продаж алкоголю після 22.00 не заборонили.Це питання на сесії міської ради розглядали вже втретє. Як і в попередні рази, народні обранці не підтримали цієї пропозиції. "За" проголосували лише 17 депутатів.

В КНП "Міська дитяча поліклініка" призупиняється проведення планових консультаційних прийомів лікарів вторинної ланки (вузькі спеціалісти) до 3 квітня. Про це повідомляють на Facebook-сторінці поліклініки.

"В разі потреби консультації для корекції лікування, плану нагляду, обстеження лікарям первинної ланки необхідно в телефонному режимі вирішувати подальше спостереження індивідуально з лікарем-спеціалістом в кожному випадку", - йдеться у повідомленні.

Медична допомога лікарями-спеціалістами буде надаватися лише при невідкладних станах, індивідуально в кожному конкретному випадку та за відсутності ознак вірусних захворювань на попередньо узгоджений час по телефону.

Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

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