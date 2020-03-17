В Черновцах отменили льготный проезд, зато разрешили продавать алкоголь после 22.00
Такие решения приняли на сессии городского совета сегодня, 17 марта, пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
К стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте. Этим решением хотят повлиять на уменьшение количества пенсионеров в общественном транспорте.
"Этим решением хотим побудить пенсионеров, которые не прислушиваются к советам врачей и рекомендации властей не выходить на улицы и не подвергать опасности себя и других. Поэтому есть предложение прекратить на период карантина льготные перевозки", - сказал мэр города Алексей Каспрук.
Также этим решением хотят хотя бы минимально компенсировать убытки перевозчиков.
Напомним, в Черновцах на период карантина общественный транспорт курсирует с шести до десяти утра и с 16 до 23 часов вечера, причем перевозит одновременно не более десяти человек.
Зато продажу алкоголя после 22.00 не запретили. Этот вопрос на сессии городского совета рассматривали уже в третий раз. Как и в предыдущие разы, народные избранники не поддержали это предложение. "За" проголосовали только 17 депутатов.
В КНП "Городская детская поликлиника" приостанавливается проведение плановых консультационных приемов врачей вторичного звена (узкие специалисты) до 3 апреля. Об этом сообщается на Facebook-странице поликлиники.
"В случае необходимости консультации для коррекции лечения, плана надзора, обследования врачам первичного звена необходимо в телефонном режиме решать дальнейшее наблюдение индивидуально с врачом-специалистом в каждом случае", - говорится в сообщении.
Медицинская помощь врачами-специалистами будет предоставляться только при неотложных состояниях, индивидуально в каждом конкретном случае и при отсутствии признаков вирусных заболеваний в предварительно согласованное время по телефону.
Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.
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