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17 марта 2020, 15:25 5

В Черновцах отменили льготный проезд, зато разрешили продавать алкоголь после 22.00

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17 марта 2020, 15:25 5
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На период карантина в Черновцах отменили льготный проезд в общественном транспорте и консультации "узких" детских врачей, а продажу алкоголя после 22.00 не запретили
На период карантина в Черновцах отменили льготный проезд в общественном транспорте и консультации "узких" детских врачей, а продажу алкоголя после 22.00 не запретили

Такие решения приняли на сессии городского совета сегодня, 17 марта, пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

К стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте. Этим решением хотят повлиять на уменьшение количества пенсионеров в общественном транспорте.

"Этим решением хотим побудить пенсионеров, которые не прислушиваются к советам врачей и рекомендации властей не выходить на улицы и не подвергать опасности себя и других. Поэтому есть предложение прекратить на период карантина льготные перевозки", - сказал мэр города Алексей Каспрук.

Также этим решением хотят хотя бы минимально компенсировать убытки перевозчиков.

Напомним, в Черновцах на период карантина общественный транспорт курсирует с шести до десяти утра и с 16 до 23 часов вечера, причем перевозит одновременно не более десяти человек.

Зато продажу алкоголя после 22.00 не запретили. Этот вопрос на сессии городского совета рассматривали уже в третий раз. Как и в предыдущие разы, народные избранники не поддержали это предложение. "За" проголосовали только 17 депутатов.

В КНП "Городская детская поликлиника" приостанавливается проведение плановых консультационных приемов врачей вторичного звена (узкие специалисты) до 3 апреля. Об этом сообщается на Facebook-странице поликлиники.

"В случае необходимости консультации для коррекции лечения, плана надзора, обследования врачам первичного звена необходимо в телефонном режиме решать дальнейшее наблюдение индивидуально с врачом-специалистом в каждом случае", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь врачами-специалистами будет предоставляться только при неотложных состояниях, индивидуально в каждом конкретном случае и при отсутствии признаков вирусных заболеваний в предварительно согласованное время по телефону.

Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.

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