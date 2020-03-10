У Чернівцях чергова підозра на коронавірус

У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews. "Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання", - йдеться у повідомленні.



Таким чином, із підозрою на коронавірус, у лікарні наразі перебуває 3 осіб.



Нагадаємо, що результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.

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