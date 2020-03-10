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10 березня 2020, 14:53 10

У Чернівцях чергова підозра на коронавірус

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10 березня 2020, 14:53 10
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У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус
У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.

"Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, із підозрою на коронавірус, у лікарні наразі перебуває 3 осіб.

Нагадаємо, що результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.


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