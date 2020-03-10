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10 марта 2020, 14:53 12

В Черновцах очередное подозрение на коронавирус

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10 марта 2020, 14:53 12
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В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус
В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, с подозрением на коронавирус, в больнице сейчас находится 3 человека.

Напомним, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными.


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