В Черновцах очередное подозрение на коронавирус

В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, с подозрением на коронавирус, в больнице сейчас находится 3 человека.

Напомним, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными.