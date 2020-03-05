В Черновцах будут мыть улицы, а в школах увеличат перемены
Мэр Черновцов Алексей Каспрук в видеообращении на Facebook сообщил, что в Черновцах раньше, чем обычно, - с 4 марта - начался месячник по благоустройству.
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Опубліковано Олексій Каспрук Середа, 4 березня 2020 р.
Месячник продлится до 30 апреля.
"В этот период активно работать коммунальные предприятия, просим присоединиться общественные организации, школы, учреждения и т. Убираем скверы, наводим порядок на остановках общественного транспорта, спортплощадках, придомовых территориях", - рассказал городской голова.
"В течение этого месячника на Чорновском полигоне будет бесплатно приниматься мусор, вы соберете и сможете вывезти туда".
Также Алексей Каспрук отметил, что уже через несколько дней начнут поливать центральные улицы города.
Алексей Каспрук показал брошюры и памятки о коронавирусе, которые напечатаны и уже сегодня распространяются по городу и, в частности, в учебных заведениях.
"Спасибо учителям, которые провели сегодня уроки по безопасности жизнедеятельности, рассказали детям о мерах личной гигиены. В пятницу ожидаем дополнительную поставку заказанных нами диспенсеров для дезинфекции рук. Они будут установлены в школах", - сказал мэр.
"Рекомендовано увеличить продолжительность перерывов, чтобы иметь возможность качественно проветривать помещение. А также об ограничении доступа взрослых в помещения школ. Надеюсь, все с пониманием отнесутся к этому. Это только в интересах здоровья детей", - подчеркнул Алексей Каспрук.
Алексей Каспрук также настоятельно рекомендует администрациям детских садов и школ отменить массовые мероприятия, в частности утрениики к 8 марта.
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