08:46  05 марта
Боевики на Донбассе выпустили по ВСУ почти 30 мин, есть раненые
08:15  05 марта
Рада таки собирает еще одно внеочередное заседание из-за недоверия Рябошапке
09:31  05 марта
Карантин в Новых Санжарах: сегодня заканчивается обсервация эвакуированных из Китая
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 10:24 6

В Черновцах будут мыть улицы, а в школах увеличат перемены

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 10:24 6
Читайте також українською мовою
Также будет усиленно работать Чорновская мусоросвалка и другие коммунальные предприятия, ответственные за чистоту в городе.
Также будет усиленно работать Чорновская мусоросвалка и другие коммунальные предприятия, ответственные за чистоту в городе.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук в видеообращении на Facebook сообщил, что в Черновцах раньше, чем обычно, - с 4 марта - начался месячник по благоустройству.

Месячник продлится до 30 апреля.

"В этот период активно работать коммунальные предприятия, просим присоединиться общественные организации, школы, учреждения и т. Убираем скверы, наводим порядок на остановках общественного транспорта, спортплощадках, придомовых территориях", - рассказал городской голова.

"В течение этого месячника на Чорновском полигоне будет бесплатно приниматься мусор, вы соберете и сможете вывезти туда".

Также Алексей Каспрук отметил, что уже через несколько дней начнут поливать центральные улицы города.

Алексей Каспрук показал брошюры и памятки о коронавирусе, которые напечатаны и уже сегодня распространяются по городу и, в частности, в учебных заведениях.

"Спасибо учителям, которые провели сегодня уроки по безопасности жизнедеятельности, рассказали детям о мерах личной гигиены. В пятницу ожидаем дополнительную поставку заказанных нами диспенсеров для дезинфекции рук. Они будут установлены в школах", - сказал мэр.

"Рекомендовано увеличить продолжительность перерывов, чтобы иметь возможность качественно проветривать помещение. А также об ограничении доступа взрослых в помещения школ. Надеюсь, все с пониманием отнесутся к этому. Это только в интересах здоровья детей", - подчеркнул Алексей Каспрук.

Алексей Каспрук также настоятельно рекомендует администрациям детских садов и школ отменить массовые мероприятия, в частности утрениики к 8 марта.


коронавірус
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 марта 2020, 16:59
Коронавирус в Черновцах: водители без масок, магазины не моют, средств дезинфекции нет
04 марта 2020, 16:07
В Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус
04 марта 2020, 13:19
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »