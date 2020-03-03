В Черновцах начали массовую дезинфекцию общественного транспорта

Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты

Фото: "Черновицкий проминь"

Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеканал "Черновицкий проминь".

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бешлей сообщил на своей Фейсбук-странице о том, что провел оперативное совещание с перевозчиками, на которой обязал руководителей транспортных предприятий принять безотлагательные превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса.



Рейд на ТОВ "Денисівка-1" щодо проведення дезінфекції автобусів. Опубліковано Володимиром Бешлеєм Вівторок, 3 березня 2020 р.



Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты. Владимир Бешлей вместе с журналистами сделали на ООО "Денисовка-1" и "Буковина-транс экипаж".