У Чернівцях через коронавірус рекомендовано обмежити масові заходи

У місті дезінфікуватимуть громадський транспорт та посилять контроль на підприємствах і в організаціях, працює гаряча лінія з питань коронавірусу

У місті дезінфікуватимуть громадський транспорт та посилять контроль на підприємствах і в організаціях, працює гаряча лінія з питань коронавірусу

Про це повідомляє сайт Чернівецької міської ради, пише RegioNews. "У Чернівцях впроваджуються профілактичні заходи в закладах освіти, культури, охорони здоров’я, громадському транспорті, на підприємствах та організаціях міста", - йдеться в повідомленні. Рекомендовано обмежити масові заходи та дотримуватись правил особистої гігієни і профілактики інфікування. У Чернівецькій області працює цілодобова "гаряча лінія" для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19. На неї радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками COViD-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров’ям. Телефон цілодобової гарячої лінії: 0660849313

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