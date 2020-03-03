В Черновцах из-за коронавируса рекомендуют ограничить массовые мероприятия
Об этом сообщает сайт Черновицкого городского совета, пишет RegioNews.
"В Черновцах внедряются профилактические мероприятия в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, общественном транспорте, на предприятиях и организациях города", - говорится в сообщении.
Рекомендуется ограничить массовые мероприятия и соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.
В Черновицкой области работает круглосуточная "горячая линия" для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус COVID-19. На нее советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем.
Телефон круглосуточной горячей линии: 0660849313
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