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03 марта 2020, 14:36 23

В Черновцах из-за коронавируса рекомендуют ограничить массовые мероприятия

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03 марта 2020, 14:36 23
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В городе будут дезинфицировать общественный транспорт и усилят контроль на предприятиях и в организациях, работает горячая линия по вопросам коронавируса
В городе будут дезинфицировать общественный транспорт и усилят контроль на предприятиях и в организациях, работает горячая линия по вопросам коронавируса

Об этом сообщает сайт Черновицкого городского совета, пишет RegioNews.

"В Черновцах внедряются профилактические мероприятия в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, общественном транспорте, на предприятиях и организациях города", - говорится в сообщении.

Рекомендуется ограничить массовые мероприятия и соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.

В Черновицкой области работает круглосуточная "горячая линия" для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус COVID-19. На нее советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем.

Телефон круглосуточной горячей линии: 0660849313


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