В Черновцах и области пока не будут объявлять карантин в школах из-за коронавируса
В черновицких школах сообщают также о том, что получили распоряжение не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа
В черновицких школах сообщают также о том, что получили распоряжение не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа
О том, что в школах пока учиться, сегодня на брифинге сообщила и.о. директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Наталья Гопко, пишет RegioNews.
"Для начала учреждения здравоохранения будут готовы принимать людей, которые обращаются с симптомами респираторных инфекций. Относительно карантина, то на сегодня у нас нет оснований для введения тех или иных ограничительных мер", - пояснила Наталья Гопко.
"Мы знаем хорошую черновицкую традицию - при первых же возможностей закрыть школы на две недели. Однако пока закрывать учебные заведения не будем", - сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Напомним, сегодня, 3 марта, Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
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