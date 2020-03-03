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03 марта 2020, 13:50 16

В Черновцах и области пока не будут объявлять карантин в школах из-за коронавируса

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03 марта 2020, 13:50 16
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В черновицких школах сообщают также о том, что получили распоряжение не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа
В черновицких школах сообщают также о том, что получили распоряжение не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и гриппа

О том, что в школах пока учиться, сегодня на брифинге сообщила и.о. директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Наталья Гопко, пишет RegioNews.

"Для начала учреждения здравоохранения будут готовы принимать людей, которые обращаются с симптомами респираторных инфекций. Относительно карантина, то на сегодня у нас нет оснований для введения тех или иных ограничительных мер", - пояснила Наталья Гопко.

"Мы знаем хорошую черновицкую традицию - при первых же возможностей закрыть школы на две недели. Однако пока закрывать учебные заведения не будем", - сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Напомним, сегодня, 3 марта, Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.


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