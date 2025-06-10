Кремль почав літньо-осінній наступ і намагається захопити перевагу в дроновій війні

Різке посилення ворожих атак фактично на всіх напрямках фронту означає початок літнє- осіннього наступу Кремля. Він використовує значну перевагу в живій силі і намагається захопити перевагу в дроновій війні

Різке посилення ворожих атак фактично на всіх напрямках фронту означає початок літнє- осіннього наступу Кремля. Він використовує значну перевагу в живій силі і намагається захопити перевагу в дроновій війні

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Саме ці два фактори призводять до його просування через позиції знекровлених і не забезпечених дронами батальйонів ЗСУ.

Паралельно ворог нарощує відверто терористичні атаки по цивільному населенню та діяльність проросійської 5 колони.

Особливість військових дій у тому, що цей російський наступ ми будемо відбивати самотужки. Америка по суті вмила руки. Європа веде себе десь так, як ми вели себе в часи битви за Грузію. Вона так і не усвідомила, що це битва не тільки за долю України, але й за Європу.

Відтак, у ці літні й осінні місяці нам прийдеться самотужки вирішувати: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

1. Задача влади - припинити бідкатися, який поганий Трамп і нарешті зайнятися тим головним, що ніякий Байден, Трамп, Шольц чи Мерц не зробить:

- організація співмірної із потребами фронту мобілізації. При наявності 3,7 млн чоловіків призовного резерву - це не є недосяжним завданням.

- пріоритетне фінансування Армії. Для цього треба негайно припинити ВСІ витрати, що не повʼязані з війною та діяльністю енергетики, транспорту та медицини. При цьому жодна зарплата бюджетника чи працівника держпідприємства не може бути більше бійця ЗСУ.

- негайно розпочати промислове виробництво базових видів дронів, протипіхотних мін та реб. Гаражі врятували нас в 2023, але зараз цього мало. Потрібні заводські масштаби.

2. Задача суспільства:

- не піддаватися на психологічні удари ворога. Просто вдумайтеся - яка ціль нічних атак з 300-500 бпла та ракет? Невже все це заради 5-10 вбитих і поранених українців? Ні, їх мета - зневіра і паніка сотень тисяч. Тому страх і чутки - на смітник.

3. Армія свої задачі знає. І виконує. Героям слава!