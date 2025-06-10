Кремль начал летне-осеннее наступление и пытается захватить превосходство в дроновой войне

Резкое усиление вражеских атак фактически по всем направлениям фронта означает начало летне-осеннего наступления Кремля. Он использует значительное преимущество в живой силе и пытается захватить преимущество в дроновой войне

Резкое усиление вражеских атак фактически по всем направлениям фронта означает начало летне-осеннего наступления Кремля. Он использует значительное преимущество в живой силе и пытается захватить преимущество в дроновой войне

иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Именно эти два фактора приводят к его продвижению из-за позиций обескровленных и не снабженных дронами батальонов ВСУ.

Параллельно враг наращивает откровенно террористические атаки по гражданскому населению и деятельность пророссийской 5 колонны.

Особенность военных действий в том, что это российское наступление мы будем отражать своими силами. Америка по сути умыла руки. Европа ведет себя так, как мы вели себя во времена битвы за Грузию. Она так и не осознала, что это битва не только за судьбу Украины, но и за Европу.

Следовательно, в эти летние и осенние месяцы нам придется самостоятельно решать: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

1. Задача власти – прекратить жаловаться, какой плохой Трамп и наконец заняться тем главным, что никакой Байден, Трамп, Шольц или Мерц не сделает:

- организация соразмерной с потребностями фронта мобилизации. При наличии 3,7 млн мужчин призывного резерва – это не является недостижимой задачей.

– приоритетное финансирование Армии. Для этого нужно немедленно прекратить все расходы, не связанные с войной и деятельностью энергетики, транспорта и медицины. При этом ни одна зарплата бюджетника или работника госпредприятия не может быть больше бойца ВСУ.

- немедленно приступить к промышленному производству базовых видов дронов, противопехотных мин и рэб. Гаражи спасли нас в 2023 году, но сейчас этого мало. Нужны заводские масштабы.

2. Задача общества:

- не поддаваться психологическим ударам врага. Просто вдумайтесь – какова цель ночных атак с 300-500 бпла и ракет? Неужели все это ради 5-10 убитых и раненых украинцев? Нет, их цель – уныние и паника сотен тысяч. Поэтому страх и слухи – на помойку.

3. Армия свои задачи знает. И выполняет. Героям слава!