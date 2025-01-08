Інтерв'ю Лексу Фрідману: американські демократи не забудуть цього Зеленському

Про інтервʼю Президента Зеленського.

Про інтервʼю Президента Зеленського.

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Це не була боротьба за підтримку України виборцями Трампа. Він ні словом про це не згадав.

Це не була робота за посилення підтримки ЗСУ Конгресом і Сенатом. І для них не було аргументів.

Це було послання для одного слухача, для Президента Трампа.

І пропозиція була одна: почати кампанію проти Байдена.

І ціна була озвучена - дозволити вибори в Україні через електронне голосування.

Я не вважаю підтримку України Байдена максимально можливою. Але називати політику ще діючого американського Президента х….ею - верх невдячності. Демократи в Сенаті та Конгресі цього не забудуть. А без їх голосів нема можливості проводити проукр рішення. Не забуде і Байден. А йому за ці 2 тижні ще бажано не забути передати нам зброї на 15 млрд дол, як анонсувалося. І це буде останній Рамштайн.

Заперечувати, що Байден попередив про неминучість війни, надав протитанкову та протиповітряну зброю ДО війни - верх необʼєктивності.

Не подякувати, що ми ведемо цю війну саме переданою при Байдені ( і частково при Трампі-1) зброєю - це гра в папередніків.

Заявити, що Америка при демократах вкрала половину військової допомоги Україні - верх нахабства.

Зеленський сказав, що нам виділили 177 млрд, а ми отримали менше половини.

Прості люди можуть задаватися питанням: а де ж решта? Але Президент воюючої держави має ж знати те, що знають фахівці. Це ж не секрет, що 59 млрд дол проплачено авансом американським виробникам зброї, які мають розширити виробництво, виробити і поставити зброю та бк в Україну до 2029 року.

Так що питання не в матюках.

Вони - для внутрішнього споживання обмілілої секти свідків найвеличнішого лідера світу.

Питання в підриві двопартійної підтримки Америки у вирішальний момент смертельного двобою.

Заради збереження особистої влади.