Интервью Лексу Фридману: американские демократы не забудут этого Зеленского

Об интервью Президента Зеленского.

Об интервью Президента Зеленского.

скриншот с видео

Это была не борьба за поддержку Украины избирателями Трампа. Он ни словом об этом не упомянул.

Это не была работа по усилению поддержки ВСУ Конгрессом и Сенатом. И для них не было аргументов.

Это было послание для одного слушателя, Президента Трампа.

И предложение было одно: начать кампанию против Байдена.

И цена была озвучена – разрешить выборы в Украине через электронное голосование.

Я не считаю поддержку Украины Байдена максимально возможной. Но называть политику еще действующего американского Президента х…ей – верх неблагодарности. Демократы в Сенате и Конгрессе этого не забудут. А без их голосов нет возможности проводить проукр решения. Не забудет и Байден. А ему за эти 2 недели еще желательно не забыть передать нам оружие на 15 млрд долл., как анонсировалось. И это будет последний Рамштайн.

Отрицать, что Байден предупредил о неизбежности войны, предоставил противотанковое и противовоздушное оружие ДО войны – верх необъективности.

Не поблагодарить, что мы ведем эту войну именно переданным при Байдене (и частично при Трампе-1) оружием – это игра в предшественников.

Заявить, что Америка при демократах украла половину военной помощи Украине – верх наглости.

Зеленский сказал, что нам выделили 177 млрд., а мы получили меньше половины.

Простые люди могут задаваться вопросом: а где же остальные? Но Президент воюющего государства должен знать то, что знают специалисты. Это же не секрет, что 59 млрд долл. проплачено авансом американским производителям оружия, которые должны расширить производство, выработать и поставить оружие и бк в Украину до 2029 года.

Так что вопрос не в мате.

Они – для внутреннего потребления обмелевшей секты свидетелей величайшего лидера мира.

Вопрос в подрыве двухпартийной поддержки Америки в решающий момент смертельного поединка.

Ради сохранения личной власти.