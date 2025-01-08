07:46  08 января
На границе задержали партию контрабандной техники на полмиллиона долларов
02:35  08 января
Двойное убийство под Винницей: мужчина облил горючим и поджег двух человек
23:47  07 января
В Киеве под лестницей многоэтажки поселились десятки декоративных крыс
UA | RU
UA | RU
Юрий Луценко Экс-министр внутренних дел и бывший генпрокурор info@regionews.ua
08 января 2025, 08:01

Интервью Лексу Фридману: американские демократы не забудут этого Зеленского

08 января 2025, 08:01
Читайте також українською мовою
Об интервью Президента Зеленского.
Об интервью Президента Зеленского.
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Это была не борьба за поддержку Украины избирателями Трампа. Он ни словом об этом не упомянул.

Это не была работа по усилению поддержки ВСУ Конгрессом и Сенатом. И для них не было аргументов.

Это было послание для одного слушателя, Президента Трампа.

И предложение было одно: начать кампанию против Байдена.

И цена была озвучена – разрешить выборы в Украине через электронное голосование.

Я не считаю поддержку Украины Байдена максимально возможной. Но называть политику еще действующего американского Президента х…ей – верх неблагодарности. Демократы в Сенате и Конгрессе этого не забудут. А без их голосов нет возможности проводить проукр решения. Не забудет и Байден. А ему за эти 2 недели еще желательно не забыть передать нам оружие на 15 млрд долл., как анонсировалось. И это будет последний Рамштайн.

Отрицать, что Байден предупредил о неизбежности войны, предоставил противотанковое и противовоздушное оружие ДО войны – верх необъективности.

Не поблагодарить, что мы ведем эту войну именно переданным при Байдене (и частично при Трампе-1) оружием – это игра в предшественников.

Заявить, что Америка при демократах украла половину военной помощи Украине – верх наглости.

Зеленский сказал, что нам выделили 177 млрд., а мы получили меньше половины.

Простые люди могут задаваться вопросом: а где же остальные? Но Президент воюющего государства должен знать то, что знают специалисты. Это же не секрет, что 59 млрд долл. проплачено авансом американским производителям оружия, которые должны расширить производство, выработать и поставить оружие и бк в Украину до 2029 года.

Так что вопрос не в мате.

Они – для внутреннего потребления обмелевшей секты свидетелей величайшего лидера мира.

Вопрос в подрыве двухпартийной поддержки Америки в решающий момент смертельного поединка.

Ради сохранения личной власти.

Дональд Трамп США Владимир Зеленский Джо Байден
Украина и Россия провели масштабный обмен пленными
30 декабря 2024, 17:17
Зеленский о массированном ударе России: Путин сознательно выбрал Рождество для атаки
25 декабря 2024, 10:01
Зеленский обозвал Путина нецензурным словом после его новых угроз "Орешником"
19 декабря 2024, 20:22
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Враг атаковал дронами приграничье Сумщины, ранен человек
08 января 2025, 09:02
В Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, еще девять ранены
08 января 2025, 08:31
В полиции показали последствия ночной дроновой атаки в Киевской области: поврежден дом
08 января 2025, 08:12
На границе задержали партию контрабандной техники на полмиллиона долларов
08 января 2025, 07:46
Генштаб обновил данные о потерях РФ: информация на 8 января
08 января 2025, 07:19
В Киеве в общежитии зарезали мужчину
08 января 2025, 07:10
Россияне усиливают давление на "безпаспортных" граждан на ТОТ, – ЦНС
08 января 2025, 06:54
Житель Киева нашел боеприпасы на мусорке
08 января 2025, 06:31
Пограничники показали, как разбили на Харьковщине полевой склад и восемь укрытий оккупантов
08 января 2025, 05:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »