Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими

У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", - написав Зеленський.

Як зазначили у Координаційному штабі поводження з військовополоненими, це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення. Загалом з російської неволі вже вдалося повернути 3956 людей, з них у 2024 році – 1358.

В рамках обміну вдалося звільнити:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),

43 – НГУ,

33 – ДПСУ,

24 – ВМС.

Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Також з неволі повернулися двоє цивільних.

"Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що чимало громадян, звільнених сьогодні, перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Вони мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Коордштаб висловив подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.