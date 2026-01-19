Черговий корупційний скандал аж ніяк не зміцнює нашу оборону

Черговий корупційний скандал аж ніяк не зміцнює нашу оборону

фото: Офіс Президента України

Заява Баканова про попередників, які в такій спосіб працюють проти президента, тільки додала масла в вогонь. Мовчання самого Зеленського руйнує в медійному полі імідж батька нації і реформатора, який так старанно будувався після Міндіч-гейту.

І не має зараз значення, є правда, чи ні в звинуваченнях Ваганяна. Тому що ці звинувачення висунуті проти людини з найближчого кола президента.

Зеленському необхідно негайно реагувати. Проте ми спостерігаємо провал комунікаційної політики президента. І це дивно, враховуючи величезний медійний досвід команди Зеленського.

Ще два-три таких удари і про перевибори можна буде забути назавжди. Навіть поїздка в Покровськ не допоможе.