Ми спостерігаємо провал комунікаційної політики президента
Черговий корупційний скандал аж ніяк не зміцнює нашу оборону
Заява Баканова про попередників, які в такій спосіб працюють проти президента, тільки додала масла в вогонь. Мовчання самого Зеленського руйнує в медійному полі імідж батька нації і реформатора, який так старанно будувався після Міндіч-гейту.
І не має зараз значення, є правда, чи ні в звинуваченнях Ваганяна. Тому що ці звинувачення висунуті проти людини з найближчого кола президента.
Зеленському необхідно негайно реагувати. Проте ми спостерігаємо провал комунікаційної політики президента. І це дивно, враховуючи величезний медійний досвід команди Зеленського.
Ще два-три таких удари і про перевибори можна буде забути назавжди. Навіть поїздка в Покровськ не допоможе.
