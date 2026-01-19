Очередной коррупционный скандал никак не укрепляет нашу оборону

фото: Офис Президента Украины

Заявление Баканова о предшественниках, таким способом работающих против президента, только добавило масла в огонь. Молчание самого Зеленского разрушает в медийном поле имидж отца нации и реформатора, так старательно строившегося после Миндич-гейта.

И не имеет сейчас значения, есть правда или нет в обвинениях Ваганяна. Потому что эти обвинения предъявлены против человека из ближайшего круга президента.

Зеленскому необходимо немедленно реагировать. Тем не менее, мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента. И это удивительно, учитывая огромный медийный опыт команды Зеленского.

Еще два-три таких удара и о перевыборах можно будет забыть навсегда. Даже поездка в Покровск не поможет.